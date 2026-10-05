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(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Scende sotto quota 75 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre cedono lo 0,4% a 74,45 euro al MWh. Secondo i dati di navigazione consultati dall'agenzia Bloomberg la scorsa settimana almeno 3 navi metaniere hanno solcato le acque dello Stretto di Hormuz, i cui flussi di traffico rimangono comunque inferiori di oltre il 75% rispetto ai livelli dello scorso febbraio, prima dell'attacco di Usa e Israele all'Iran. Da segnalare anche la domanda relativamente debole di Gnl in Asia rispetto all'Europa, che contribuisce a ridurre la pressione sul prezzo del gas. (ANSA).