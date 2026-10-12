(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Il gas continua a salire sulla piazza Ttf di Amsterdam dove supera la soglia degli 83 euro. I contratti future sul mese di novembre guadagnano il 2,2% a 83,2 euro al MWh, livello raggiunto l'ultima volta lo scorso 14 settembre. Oltre alla crisi in Medio oriente e alla guerra in Ucraina pesano le temperature più rigide previste i Europa e gli interventi di manutenzione non programmati nell'impianto norvegese di Karsto, che fanno mancare all'appello 5 milioni di metri cubi al giorno. (ANSA).