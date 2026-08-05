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(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Prezzo del gas in calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: dopo una partenza cauta, il future sul metano con consegna a settembre segna un ribasso del 3,1% a 54,2 euro al Megawattora. Il petrolio resta attorno alla parità sui 76 dollari al barile mentre il gas si trova ai minimi da metà del mese scorso, lontano dai massimi recenti del 24 luglio oltre i 63 euro al Megawattora. I mercati azionari europei in attesa dell'avvio di Wall street restano in genere in marginale rialzo, con Milano che sale dello 0,3%. Sempre bene Lottomatica che cresce di oltre tre punti percentuali e Lenardo (+2,6%). Forte anche Tim in aumento attorno al 2%. Tranquille le banche, debole Prysmian in calo di un punto percentuale. (ANSA).