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(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Inverte la rotta il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam e riprende a salire fino a infrangere la soglia dei 50 euro, toccata l'ultima volta lo scorso 7 aprile. I contratti future sul mese di agosto guadagnano il 2,17% a 50,12 euro. Tra le cause del balzo la concorrenza del mercato asiatico, che tende ad accaparrarsi tutte le forniture di Gnl disponibili. Inoltre si registra una battuta d'arresto in Qatar per la ripresa della produzione di Gnl dopo l'attacco subito da una propria nave mentre stava attraversando lo stretto di Hormuz. (ANSA).