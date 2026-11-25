(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Si conferma in calo sotto la soglia degli 88 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amstedam. I contratti future sul mese di dicembre cedono il 4,05% a 87,96 euro al MWh e l'Europa, secondo i dati raccolti dall'agenzia Bloomberg, si sta assicurando forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) a scapito dell'Aisa e del pacifico. In particolare 8 navi provenienti dal Golfo del Mesico hanno cambiato rotta a favore dei porti europei nell'ultimo mese. Per il fine settimana è atteso intanto un sensibile rinassso termico in Germania e in Francia. (ANSA).