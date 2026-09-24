(ANSA) - MILANO, 24 SET - Si porta sopra i 76 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam in serata. I contratti future sul mese di ottobre guadagnano il 5,74% a 76,13 euro al MWh all'indomani dell'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian all'assemblea dell'Onu, che ha annunciato che "la resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli". Pesa sulle quotazioni europee del gas anche il ritardo della Germania sul fronte degli stoccaggi. Berlino è ferma al 57% a 141 TWh, contro l'86% italiano a 175 TWh e il 70,24% dell'Ue a quasi 795 TWh quando manca poco più di un mese alla chiusura della campagna per le scorte invernali. (ANSA).