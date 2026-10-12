PHOTO
(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Il gas apre la settimana riportandosi sopra la soglia degli 82 euro superata l'ultima volta lo scorso 14 settembre. I contratti future sul mese di novembre guadagnano l'1,44% a 82,6 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. Tra le numerose cause che incidono sull'aumento delle quotazioni del gas nell'ultimo mese utile per gli stoccaggi invernali si segnalano interventi di manutenzione non programmati nell'impianto norvegese di Karsto con una mancata estrazione di 5 milioni di metri cubi al giorno. (ANSA).