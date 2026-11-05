Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge della Regione Veneto sul fine vita, il provvedimento che disciplina procedure e tempi per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. La decisione arriva a pochi giorni dalla scadenza dei termini per il ricorso e segue le analoghe impugnazioni delle leggi approvate da Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Questa volta, però, nel mirino finisce la prima norma in materia varata da una regione governata dal centrodestra. Un passaggio delicato, che ha prodotto tensioni anche nel corso di una seduta durata poco.

Le divisioni nel governo

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini non ha preso parte né alla discussione né al voto, mentre il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, anch’egli della Lega, si è espresso contro il ricorso.

Le perplessità non sono rimaste confinate al Carroccio. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto mettere a verbale, a nome della delegazione di Forza Italia, la necessità di un intervento del Parlamento: secondo quanto trapelato, una materia così sensibile va regolata da una legge nazionale sul fine vita, che eviti il moltiplicarsi di norme regionali, anche contrastanti tra loro, e dia attuazione alle indicazioni della Consulta.

Zaia: «Ora il Parlamento intervenga»

«Rispetto pienamente la decisione assunta oggi, è una prerogativa costituzionale del governo», ha commentato il presidente del Consiglio regionale veneto Luca Zaia, che ha definito «pienamente legittima» la scelta dei ministri leghisti di non votare. «Personalmente – ha aggiunto – rivendico con convinzione la scelta compiuta dal Consiglio regionale, che ho sostenuto e votato». L’auspicio è che la vicenda diventi uno stimolo per il Parlamento ad affrontare il tema «senza altri rinvii».

Stefani: «Una legge diversa dalle altre»

Il presidente della Regione Alberto Stefani ha sottolineato come la norma veneta sia «sostanzialmente diversa» da quelle delle altre regioni e si è detto convinto che gli emendamenti in chiave «favor vitae» le consentiranno di superare il vaglio della Corte.

Proprio le modifiche presentate dalla maggioranza, dieci delle quali firmate da Stefani, avevano reso possibile l’accordo bipartisan in Consiglio regionale. Tra queste, il parere rafforzato del medico palliativista, l’istituzione di un Comitato bioetico regionale nominato dalla Giunta, la priorità alle cure palliative per chi le richiede e l’obbligo di informare adeguatamente su questa possibilità il paziente che chiede l’accesso al suicidio assistito.