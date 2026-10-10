(ANSA) - NEW YORK, 09 OTT - Il marito di Kamala Harris ha confidato in privato ad alcune persone vicine di preferire che l'ex vicepresidente non si candidasse alla Casa Bianca. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali anche molti finanziatori sono scettici e ritengono che una sua eventuale corsa al 2028 avrebbe scarse probabilità di successo. Harris non ha ancora deciso se candidarsi o meno, ma le sue ultime iniziative lasciano intravedere che si sta posizionando per una possibile corsa. (ANSA).