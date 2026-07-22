(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 22 LUG - Il ministero degli Affari Esteri del Messico ha reso note le azioni intraprese ufficialmente in merito alla morte di 17 connazionali a partire da maggio 2025 durante operazioni o mentre si trovavano in custodia dell'Ice (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Secondo quanto riferisce oggi una nota ufficiale il governo di Claudia Sheinbaum ha trasmesso al Dipartimento di Giustizia Usa, tramite il Dipartimento di Stato, la denuncia presentata dal Procuratore Generale del Messico in merito ai 17 casi, con la "formale richiesta di avviare le relative indagini e di fornire una risposta in merito al loro stato di avanzamento". Parallelamente, si riferisce, sono state presentate 20 denunce - 8 presso le procure statali e 12 presso le procure di contea - nelle giurisdizioni in cui si sono verificati i decessi, negli stati di Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri e Texas. Le autorità messicane hanno tenuto inoltre incontri con funzionari del Dipartimento per la Sicurezza Interna Usa (Dhs) e dell'Ice in cui "hanno espresso le preoccupazioni del governo messicano in merito alle condizioni nei centri di detenzione, compresi quelli gestiti da società private, chiedendo chiarimenti su ciascun caso". Azioni sono state intraprese anche presso gli organismi internazionali con l'invio di una lettera all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, "per segnalare gli eventi" e "sollecitare una richiesta di chiarimenti agli Stati Uniti,". (ANSA).