(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il ministro degli Interni iraniano, Eskandar Momeni, ha avviato una serie di incontri con i mediatori in Pakistan, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per salvare l'accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran. Momeni ha incontrato il capo dell'esercito pakistano, Asim Munir, e si prevede che incontrerà anche il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, nel corso della giornata, secondo quanto riportato dall'Ap che cita due funzionari, rilanciata dal Guardian. Le autorità non hanno immediatamente rilasciato dettagli sull'incontro, che si è svolto mentre l'Iran continuava i suoi attacchi contro gli alleati arabi degli Usa nel Golfo. (ANSA).