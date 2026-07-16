(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Il governo del Nicaragua ha annunciato la volontà di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia: è questa la reazione di Managua alle parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ieri al summit del Ppe a Madrid aveva affermato che l'Italia "non condivide nulla con la visione di governi estremisti come quello del Nicaragua, Paese che ancora dà protezione a pericolosi terroristi delle Brigate Rosse, come Alessio Casimirri". La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Secondo quanto riferito, nella notte l'ambasciata d'Italia a Managua ha ricevuto una lettera di protesta del governo nicaraguense, della quale è stata informata la Farnesina. (ANSA).