(ANSA) - ROMA, 08 OTT - È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il Premio Nobel per la Letteratura 2026, "per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea". Finora sono state 18 le donne, su 122 premiati, che hanno ricevuto il Nobel per la Letteratura, l'ultima è stata la scrittrice sudcoreana Han Kang nel 2024 e la prima Selma Lagerlof nel 1909. L'unica italiana è Grazia Deledda di cui si celebrano i 100 anni dal conferimento, nel 1926. Anche se nell'ultimo periodo il numero delle vincitrici è aumentato, restano sempre pochissime le donne laureate con il più importante riconoscimento letterario. Anne Carson, è autrice di 'Come l'acqua' ed 'Era una nuvola', pubblicati in Italia da Crocetti, ma anche di 'Autobiografia del rosso' (La Nave di Teseo), (ANSA).