(ANSA) - LOURDES, 27 SET - L'esigenza di "conversione" alla quale sono chiamati tutti "coinvolge la Chiesa stessa". "Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo. Per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno, dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore. Riconoscere i nostri errori è indispensabile". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa a Lourdes. Oggi Leone incontrerà le vittime di abusi. "E' oggi - non domani - che bisogna convertirsi". (ANSA).