(ANSA) - PARIGI, 26 SET - Il Papa, nella messa a Place de la Concorde, invita i cattolici francesi ad uscire da una fede vissuta nel privato. "Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Spetta a voi portare la speranza là dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale", ha detto Leone XIV nel paese laico dove si moltiplicano i battesimi. "Infatti, è accettando di vivere nella verità sotto lo sguardo di Gesù che possiamo essere autentici". (ANSA).