(ANSA) - METZ, 28 SET - "La ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo". Lo ha detto il Papa lanciando un monito: "Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo". Per Leone XIV "favorire la pace è un'opera attiva. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo 'sforzi creativi' per promuovere la pace mondiale, o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire". "Purtroppo oggi la guerra è riapparsa, anche in Europa: una nuova 'inutile strage', che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili". (ANSA).