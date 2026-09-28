(ANSA) - AEREO PAPALE, 28 SET - "La crescita dei gruppi di estrema destra" in Germania e in altre parti d'Europa e del mondo, vede "la comparsa di espressioni che combinano tali posizioni politiche con una certa forma di religiosità; una religiosità che, a giudizio non solo mio ma anche dei vertici delle Chiese cattolica e protestante in Germania, non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, che non si fondano sull'odio e sulla divisione, bensì sulla comprensione, sulla compassione e sull'accompagnamento". Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa nel volo di ritorno da Metz a Roma. (ANSA).