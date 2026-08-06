(ANSA) - ASSISI, 06 AGO - "Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità". Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Prevost esorta ad "allargare la mente e il cuore, al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio" per "sottrarsi alla cultura della potenza". Da San Francesco, aggiunge, "imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo: non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti,e quindi umili, accoglienti verso tutti". (ANSA).