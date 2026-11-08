(ANSA) - BUENOS AIRES, 08 NOV - "L'economia deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell'economia": lo ha detto il Papa alle autorità dell'Argentina sottolineando che c'è chi non riesce a vivere del suo lavoro. "Questa terra conosce bene il valore dell'impegno di chi si guadagna da vivere" e occorre che "la crescita raggiunga anche coloro che incontrano maggiori difficoltà. Penso, in particolare, alle famiglie che portano sulle spalle il peso dell'incertezza, a chi cerca lavoro, agli anziani, che per anni hanno contribuito a costruire la società e a chi, pur lavorando, ha difficoltà a provvedere alle necessità della propria famiglia". (ANSA).