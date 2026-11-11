(ANSA) - CORDOBA, 10 NOV - Dopo la messa a Cordoba, il Papa ha ricevuto venti persone. Una di queste era Alba Camargo, figlia e nipote di desaparecidos, persone scomparse durante l'ultima dittatura. Un fuori programma, rispetto a quanto annunciato, dal grande significato per la storia argentina. Aveva tredici anni quando la dittatura rapì i suoi genitori e gli zii. Pochi giorni dopo, uno squadrone della morte entrò a casa dei nonni e la portò via. Fu prigioniera per sei mesi nel Buen Pastor, una prigione gestita da suore per i prigionieri politici. Cinquant'anni dopo, Alba ha detto al Papa: "Cerchiamo i resti degli scomparsi qui a Córdoba, aiutaci". (ANSA).