(ANSA) - PARIGI, 25 SET - Il Papa lancia un monito sul fine vita e chiede, in Francia, dove già c'è la legge, di "imparare ad accogliere la vita senza condizioni, a sostenere la fragilità con tenerezza, ad accompagnare con rispetto e nella fiducia reciproca ogni tappa dell'esistenza, e a difendere con coraggio e compassione coloro che non hanno voce o che non si sentono sufficientemente sostenuti. Per questo - ha detto Leone XIV nel suo discorso alle autorità della Francia - ribadisco con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano". Non si può offrire "una morte programmata". (ANSA).