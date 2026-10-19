(ANSA) - VATICANO, 19 OTT - Il Papa oggi non va a Castel Gandolfo, ma continua il recupero post-operatorio nel Palazzo apostolico vaticano. Mercoledì è annunciata la sua presenza all'udienza generale che come di consueto si svolgerà in piazza San Pietro. Lo riferiscono fonti vaticane. Leone è stato dimesso sabato dal policlinico Agostino Gemelli dopo un'operazione per l'asportazione di un tumore al polmone destro. Già ieri aveva tenuto regolarmente la preghiera dell'Angelus dalla finestra del Palazzo apostolico insieme ai fedeli convenuti in piazza San Pietro. (ANSA).