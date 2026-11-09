(ANSA) - BUENOS AIRES, 09 NOV - Papa Leone XIV ha avuto un colloquio con cinque persone, vittime di abusi da parte di membri del clero e di istituzioni ecclesiali in Argentina. Il Papa ha parlato individualmente con ciascuno di loro, ascoltato le loro parole, le storie dolorose vissute e le proposte per consolidare percorsi di guarigione nella Chiesa. Al termine, salutandoli insieme, ha impartito la benedizione e ha ringraziato per l'incontro e la testimonianza di fede. Il Papa ha manifestato "la sua vicinanza e la volontà di rafforzare vie di protezione, di bene, di accoglienza e accompagnamento nella Chiesa". Nel complesso il colloquio è durato più di un'ora. (ANSA).