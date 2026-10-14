(ANSA) - BRASILIA, 14 OTT - La campagna elettorale del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che il Partito dei lavoratori (Pt) presenterà una denuncia contro Meta all'Organizzazione degli Stati americani (Osa), accusando la società di presunta ingerenza nelle elezioni, in vista del ballottaggio del 25 ottobre contro il candidato di destra Flávio Bolsonaro. Il Pt accusa la società di limitare la visibilità dei contenuti di Lula su Instagram e di bloccare alcuni annunci pubblicitari della campagna, con possibili ripercussioni sulla diffusione dei messaggi elettorali. Meta respinge le accuse di parzialità e attribuisce i disservizi segnalati a problemi tecnici, escludendo trattamenti differenziati su base politica. Il Pt ha inoltre presentato un ricorso al Tribunale superiore elettorale (Tse), che ha chiesto alla società chiarimenti sulle presunte restrizioni e sui criteri utilizzati per la diffusione dei contenuti. (ANSA).