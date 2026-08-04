(ANSA) - WASHINGTON, AUG 4 - Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha detto che Stati Uniti e Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo Stretto di Hormuz, garantendo la libertà di transito alle navi commerciali: il Wti, riferimento americano, cede il 3,87%, a 77,23 dollari, mentre il Brent, il benchmark internazionale, perde il 3,10%, a quota 81,17. "C'è la possibilità di raggiungere un accordo oggi o domani per aprire lo stretto e muoverci verso una situazione più normalizzata in questo conflitto", ha detto Bessent alla Cnbc, aggiungendo che su Hormuz "si tratterebbe di libertà di transito". (ANSA).