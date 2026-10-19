(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Il prezzo del gas viaggia sui massimi dal dicembre del 2022 sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre salgono infatti dell'1,7% a 89 euro al MWh, valore toccato l'ultima volta l'1 dicembre del 2022 e ancora ben al di sotto del massimo storico di 237,94 euro dell'1 agosto dello stesso anno. Un'impennata dovuta all'incidente che ha coinvolto nella vigilia una petroliera, che nella vigilia ha urtato una mina navale nello stretto di Hormuz, causando un'esplosione a bordo dell'imbarcazione. Sfiorano il 90% invece le scorte italiane di gas a 10 giorni dalla chiusura della stagione degli stoccaggi. Secondo l'associazione Gas Infrastructure Europe (Gie), che riunisce i gestori delle reti europee, le riserve nei depositi italiani hanno raggiunto l'89,67% a 182,41 TWh, l'obiettivo prefissato sia dall'Ue sia dall'Arera in vista dell'inverno. L'Ue è al 74,47% a 843,65 TWh , mentre la Germania è decisamente più indietro al 61% a 150,91 TWh. (ANSA).