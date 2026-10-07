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(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Eni abbassa il prezzo del gasolio consigliato ai distributori del marchio di 4 centesimi al litro, portandolo a 2,21 euro al litro. Lo riportano i dati elaborati da Staffetta Quotidiana, secondo cui il calo arriverebbe "probabilmente anche sulla scia del nuovo tonfo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati". Si tratterebbe dunque di una scelta di tipo commerciale. Ieri Eni ha innalzato price cap sul diesel da 2,19 a 2,25 euro in seguito al venir meno del beneficio fiscale sulle accise. (ANSA).