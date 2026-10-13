(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - Il primo briefing della nuova portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia è durato meno di 20 minuti e solo tre domande per lo stupore dei giornalisti. Il record per la conferenza stampa più breve di sempre appartiene tuttavia Donald Trump che, il 24 novembre 2020, ha tenuto un incontro a sorpresa con i giornalisti durato appena 62 secondi. In quel minuto il presidente si è limitato a celebrare il record storico dell'indice azionario Dow Jones (che aveva superato i 30.000 punti), per poi lasciare immediatamente la stanza senza accettare alcuna domanda da parte dei giornalisti. Per quanto riguarda i brifieng tradizionali dei portavoce a parte Zacharia, il record appartiene a Dana Perino, sotto la presidenza di George W. Bush con sessioni che duravano in media appena 21 minuti. Anche la strategia comunicativa di Kayleigh McEnany nel 2020 prevedeva briefing molto stringati, con una media di circa 25 minuti. (ANSA).