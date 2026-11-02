(ANSA) - BRUXELLES, 02 NOV - "Il re Filippo I ha ricevuto Bart De Wever in udienza. Il primo pinistro ha rassegnato le dimissioni a seguito del fallimento dei negoziati sul bilancio. Il re si riserva di prendere una decisione e, a partire da domani, avvierà una serie di consultazioni con i leader dei partiti di maggioranza". E' quanto rende noto il Palazzo reale. "Il re - viene sottolineato - si rammarica che non sia stato raggiunto alcun accordo su un bilancio credibile e adeguato alle sfide attuali. In un contesto caratterizzato da grande incertezza geopolitica e da notevoli difficoltà economiche, il Paese non può permettersi una crisi politica prolungata". (ANSA).