(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Gli abitanti di Guam e delle Isole Marianne Settentrionali si sono trasferiti nei centri di evacuazione di emergenza prima che il "super tifone" Bavi arrivi sui territori statunitensi del Pacifico. Il super tifone dovrebbe toccare terra alle 10 di domani (le 2 del mattino in Italia) con venti a 260 chilometri orari, equivalenti a un uragano di categoria 5, con raffiche che potranno toccare i 315 chilometri orari. Il Servizio Meteorologico Nazionale (Nws) ha definito il tifone "molto pericoloso", avvertendo di venti con la forza di una tempesta tropicale a partire dal pomeriggio o dalla sera di oggi e di danni "catastrofici" in prossimità del centro del sistema. "Sono previste inondazioni significative dovute a piogge torrenziali e allagamenti costieri", ha dichiarato l'Nws, con onde previste fino a 10,7 metri e condizioni "estremamente pericolose" in mare. Oggi, a Guam, le strade sono poco trafficate a causa della forte pioggia e del vento che già si sono abbattuti sull'isola (ANSA).