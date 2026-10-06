(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Sono stati tutti bocciati dal Tar di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il tribunale amministrativo ha respinto i cinque ricorsi presentanti da associazioni e cittadini che sono stati presentati negli anni, il più vecchio del 2022, contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio, come si legge nelle sentenza che ha radunato tutti i procedimenti. I motivi di ricorso che sono stati respinti sono sei. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo impianto e il conseguente abbattimento del Meazza può andare avanti. (ANSA).