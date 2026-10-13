(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Riaprirà venerdì 16 ottobre il Teatro Valle di Roma, storico spazio culturale della Capitale chiuso dal 2014 e restituito alla città dopo un lungo intervento di restauro. L'inaugurazione è prevista alle 19 alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Ad aprire la nuova stagione sarà 'La sera della prima', racconto di e con Francesco Piccolo dedicato alla storica prima rappresentazione dei Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, andata in scena al Valle il 9 maggio 1921. La serata inaugurale rievoca uno degli episodi più celebri della storia del teatro italiano, quando il debutto dell'opera fu accolto da contestazioni del pubblico. La giornata si aprirà alle 12 con una conferenza stampa in teatro dedicata ai lavori eseguiti per il recupero dello storico edificio. Chiuso dal 2014, il Valle torna così ad accogliere il pubblico dopo oltre dodici anni di inattività e un articolato cantiere di restauro avviato nel 2023. L'intervento ha riguardato la sala, gli spazi interni, la facciata storica e l'adeguamento degli impianti alle normative di sicurezza e accessibilità. (ANSA).