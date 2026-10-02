(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi cinque anni si trova in tre regioni del sud: Campania, Calabria e Sicilia. É quanto emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. "L'aspetto di criticità - dicono i giudici contabili - è la forte concentrazione territoriale: Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati". (ANSA).