(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Verranno trasmesse in queste ore alle Procure di competenza le prime informative sulle mail arrivate agli aeroporti italiani che segnalavano la presenza di ordigni a bordo di voli italiani. Una volta ricevuti gli incartamenti verranno aperti fascicoli d'indagine. Sulla vicenda sono al lavoro gli investigatori della polaria e della polizia postale. Al momento non si escluderebbe che possa esserci un collegamento con i messaggi di posta elettronica inviati nei giorni scorsi che annunciavano ordigni su altri voli e all'interno di circa 280 scuole. La mail ricevuta stamattina sarebbe stata firmata dai 'combattenti dello Stato Maschile'. (ANSA).