(ANSA) - TEL AVIV, 29 OTT - In Israele lo scrutinio è stato completato al 100%, il blocco di Netanyahu mantiene 53 seggi, quello del Cambiamento di Eisenkot 48 seggi. I partiti arabi hanno 19 seggi. Il Likud si rafforza di un seggio e ora ne ha 27. Yashar di Eisenkot 21, Bennett-Lapid 12, Lista Araba Unita 11, Democratici 8, Ra'am 8, Israel Beiteinu 7, Ben Gvir 7, Giudaismo Unito della Torah 7, Shas 6, Sionismo Religioso di Smotrich 6. La Commissione elettorale specifica che i risultati ufficiali saranno annunciati mercoledì 4 novembre e che entro quella data verrà effettuato un ulteriore controllo sull'integrità delle elezioni. (ANSA).