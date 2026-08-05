(ANSA) - MADRID, 05 AGO - La Procura di Tetouan ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta, durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Secondo fonti giudiziarie riportate dall'agenzia Europa Press, tra i reati contestati figurano anche favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni pubblici. (ANSA).