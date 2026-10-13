(ANSA) - ROMA, 13 OTT - E' in corso in Parlamento la discussione sul Dpfp e sullo scostamento. Le risoluzioni verranno votate in tarda mattinata, sulla prima è necessaria la maggioranza semplice, sulla seconda la maggioranza assoluta. In apertura a Montecitorio è intervenuto anche il ministro Giancarlo Giorgetti confermando la traiettoria di consolidamento dei conti visto che "quando il bollettino meteo annuncia tempesta prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare" in questi anni. "Questa rotta - ha aggiunto - riteniamo di doverla confermare in un momento come questo in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte e questo documento risponde a questa impronta e mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza". (ANSA).