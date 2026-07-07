(ANSA) - CARACAS, 07 LUG - Restano senza familiari 231 delle circa 2.400 vittime recuperate dopo il doppio terremoto che ha devastato lo Stato venezuelano di La Guaira. Lo ha reso noto il governatore José Alejandro Terán, spiegando che tutte le salme sono state identificate con tecnologie forensi avanzate e che quelle non reclamate saranno sepolte nel cimitero La Esperanza. Terán ha escluso l'esistenza di fosse comuni, assicurando che ogni vittima avrà una sepoltura individuale, con croce e targa identificativa, nel rispetto dei protocolli internazionali e sotto la supervisione della Croce Rossa. Una versione contestata da testimoni citati dall'agenzia Efe, secondo cui nel cimitero sarebbero invece in corso sepolture di centinaia di corpi non identificati in grandi fosse aperte per l'emergenza. Un dipendente della struttura, rimasto anonimo, ha riferito dell'arrivo di numerosi camion con cadaveri negli ultimi giorni e ha stimato che circa 800 persone siano già state tumulate nell'area predisposta. (ANSA).