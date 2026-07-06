(ANSA) - CARACAS, 06 LUG - Il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il Venezuela a fine giugno è salito a 3.535 morti, con 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono 17.854 e le famiglie assistite 86.794. I danni comprendono 856 edifici colpiti, di cui 190 crollati. Finora sono state registrate 1.048 scosse di assestamento. Sul terreno operano 29.567 uomini delle forze di sicurezza, 27.930 volontari e 4.338 soccorritori internazionali. Restano attivi 82 campi di accoglienza temporanea allestiti per gli sfollati. (ANSA).