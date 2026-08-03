(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Le denunce di infortunio sul lavoro (al netto degli studenti) presentate all'Inail nel primo semestre del 2026 sono state 213.985, in aumento del 4,7% rispetto alle 204.364 dello stesso periodo nel 2025 (+4,1% sul 2024, +1,8% sul 2023). Risultano ancora in calo gli infortuni mortali denunciati nello stesso periodo. Sono state 342, 15 in meno rispetto alle 357 registrate nel 2025 (-16 casi sul 2024, -1 sul 2023). Tra i settori in cui si sono verificati più infortuni spicca la Sanità e assistenza sociale (+5,3%), il Trasporto e magazzinaggio (+4,8%), il Commercio (+3,8%), i Servizi di supporto alle imprese (+2,8%), le attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (+2,7%), le Costruzioni (+2,6%) e il comparto Manifatturiero (+1,6%). In aumento anche le denunce di malattia professionale, pari a 59.480, e dunque con 8.494 casi in più rispetto al 2025 (+16,7%). (ANSA).