(ANSA) - TORINO, 10 OTT - È stata inaugurata oggi a Torino la mostra 'Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. 1946-2026'. L'esposizione è visitabile fino al 30 novembre nell'atrio di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Nel racconto fotografico c'è tutto il difficile cammino per la conquista dei diritti delle donne: dalle 21 elette per l'assemblea Costituente - su 556 deputati - alla legge che introduce il reato autonomo di femminicidio, passando per la prima donna in magistratura nel 1965. La mostra - realizzata dall'ANSA in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte - si sviluppa su due percorsi. Uno è quello nazionale, che mette in luce i grandi eventi, le figure simbolo e i passaggi storici che hanno segnato la marcia verso l'uguaglianza. L'altro è quello regionale, che pone l'accento sulle tante figure femminili che hanno contribuito alla storia del Piemonte, dal 1946 a oggi. All'evento hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, e il vicepresidente dell'Assemblea, Domenico Ravetti. Sono intervenute anche la procuratrice generale presso la Corte d'appello di Torino, Lucia Musti, e la presidente della Corte d'appello, Alessandra Bassi. Come il percorso nazionale dell'esposizione, anche la "declinazione piemontese - scrive il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nella presentazione del catalogo - narra "una regione industriale e operaia, ma anche creativa. culturale e scientifica. Racconta donne che hanno attraversato mondi diversi, spesso entrando in spazi dove fino a poco tempo prima la loro presenza sembrava un'eccezione. E racconta soprattutto il cambiamento della nostra società, visto attraverso il lavoro, lo studio, il talento, la determinazione". "Le conquiste di emancipazione femminile, almeno nella vita pubblica istituzionale, che noi diamo giustamente per scontate oggi, sono in realtà una conquista recente. Conquiste di cui la nostra la nostra società deve andare orgogliosa e che a volte non vengono adeguatamente sottolineate. La mostra del Consiglio regionale e dell'ANSA vuole sottolineare come la nostra società possa essere orgogliosa di aver portato le donne a essere, almeno nei settori pubblici, assolutamente parificate, come figura, agli uomini" ha detto Nicco all'inaugurazione. (ANSA).