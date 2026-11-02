(ANSA) - ROMA, 02 NOV - È 'Dio ride' di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, al vertice del botteghino italiano del week end, secondo la classifica Cinetel dal 28 ottobre all'1 novembre. Racconto storico tra dramma, ironia e religione, ambientato nel Seicento, il film ha incassato 1.233.959 euro in quattro giorni. Conquista il secondo posto 'Un tranquillo funerale di famiglia' di Massimiliano Bruno, adattamento di un'opera di successo come 'Funeral Party' di Frank Oz, è un gran caravanserraglio di gag ed equivoci assurdi che ottiene 771.075 euro in quattro giorni. New entry al terzo posto dove si piazza 'Ice Cream Man' di e con Eli Roth che vede l'idilliaco ambiente di una tranquilla cittadina americana, Bayleen Bay, trasformarsi in un incubo quando arriva un misterioso venditore di gelati, che incassa in quattro giorni 471.344 euro. Scende dal secondo al quarto posto l'action a tinte horror Clayface di James Watkins, basato sul personaggio della Dc Comics, con 449.810 euro nel weekend per un totale di 1.438.632 euro in due settimane e scivola dal primo al nono 'Je so' pazzo', il biopic su Pino Daniele diretto da Nicola Prosatore con Massimiliano Caiazzo, che incassa 372.902 euro nel fine settimana per un totale di 3.678.900 di euro in tre settimane. Tra i nuovi ingressi: al quinto posto 'Shaun vita da pecora - operazione Z.u.c.c.a' dello studio di animazione britannico Aardman, che mescola umorismo, suspense e spirito d'avventura in pieno stile Halloween, con 464.180 euro in cinque giorni, e al sesto Fast & Furious - 25º anniversario di Rob Cohen con Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez che vede Brian O'Conner, giovane poliziotto infiltrato nel mondo delle corse automobilistiche clandestine di Los Angeles, indagare su una banda sospettata di assaltare camion, che incassa 417.476 euro in quattro giorni. Settimo 'Ragione e sentimento', il nuovo adattamento, diretto da Georgia Oakley, del classico di Jane Austen, al terzo posto la scorsa settimana, che ottiene 378.476 euro nel fine settimana per un complessivo in due settimane di 1.326.308 euro. Lo segue all'ottavo posto l'horror 'It Ends' di Alexander Ullom con quattro amici appena diplomati che partono per un giro in auto a tarda notte, che incassa 411.308 euro in cinque giorni. Chiude la Top Ten il thriller L'estranea di Paolo Strippoli, scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella corsa alla statuetta come miglior film internazionale, con 317.110 euro weekend per un incasso in quattro settimane di 3.212.421 euro. Nel complesso il box office nel week end ha raggiunto 7.356.441 euro con una crescita del 17% rispetto alla scorsa settimana. (ANSA).