(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Spider-man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel: in cinque giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro (15.923.545) ed è stato visto da quasi due milioni di spettatori (1.953.576). Il film con Tom Holland e Zendaya anche negli Usa sta volando ben oltre le aspettative con un venerdì di esordio da 168 milioni di dollari ai botteghini nordamericani. In tre settimane il film di Nolan, che scende al secondo posto, ha incassato 37.079.598 euro, 5.825.705 solo in questo weekend. Completa il podio Minions & Monsters con 261.957 euro in questo fine settimana e 7.313.773 euro in cinque settimane. Alle spalle troviamo Toy Story 5 con 89.810 euro, in sette settimane ha raggiunto un incasso di 9.068.171 euro. Quinta posizione per Deep Water - Incubo dagli abissi con 56.766 euro e un totale in due settimane di 351.860 euro. Sesta posizione per la commedia francese Terapia di famiglia con 38.443 euro per un totale in due settimane di 173.254 euro. Le arene estive trainano in settima piazza Le città di pianura con 22.975 euro (+10%) e un totale di 2.717.850 euro in 45 settimane. Ottava posizione per Michael con 22.260 euro e un totale di 25.659.076 euro in 15 settimane di programmazione. Completano la top ten degli incassi italiani Blue con 17.714 euro e un totale di 120.609 euro in due settimane e Il diavolo veste Prada 2 con 17.074 euro in questo weekend e un totale di 32.089.314 euro in 14 settimane di programmazione. Il totale dell'incasso di questo weekend è stato di 3.629.497, con un calo del 29% rispetto allo scorso fine settimana (5.091.667). (ANSA).