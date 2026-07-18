(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - Resterà in vigore anche per oggi l'allerta inquinamento in diverse città degli Stati Uniti a causa del fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada. Alcune zone delle regioni del nord est, del Midwest e dei Grandi Laghi continueranno a registrare una scarsa qualità dell'aria per tutta la giornata mentre nelle prossime 24 ore le condizioni dovrebbero migliorare. Gli occhi sono puntati sulla finale dei Mondiali che si disputerà tra Argentina e Spagna domani in New Jersey: secondo i meteorologi i venti dovrebbero spingere il fumo verso est migliorando le condizioni atmosferiche. In generale la situazione non è destinata a risolversi a breve, dato che gli incendi continuano a divampare senza controllo in gran parte del Canada ma anche anche nella Boundary Waters Canoe Area Wilderness, in Minnesota. (ANSA).