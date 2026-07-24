(ANSA) - MADRID, 24 LUG - Sono in totale 40.000 le persone costrette a evacuare o a restare confinate a causa degli incendi nella regione di Madrid. Lo ha annunciato il prefetto regionale, Francisco Martín Aguirre, descrivendo la situazione come "molto complicata" a causa dei "forti venti". "Le previsioni indicano che il vento persisterà e che, di conseguenza, l'incendio potrebbe continuare a propagarsi fino a questa sera", ha avvertito in conferenza stampa, aggiungendo di "non poter escludere ulteriori evacuazioni e confinamenti". (ANSA).