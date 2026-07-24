(ANSA) - PARIGI, 24 LUG - L'incendio nel nord del Bassin d'Arcachon, nel dipartimento francese di Gironda, nel sud-ovest del Paese, ha già ''distrutto'' oltre 12.500 ettari di pineta ed ha imposto l'evacuazione di 44.000 persone, tra residenti e turisti: è quanto emerge dall'ultimo bilancio della prefettura di zona, aggiungendo che ''le condizioni meteo rimangono sfavorevoli con raffiche di vento attese fino a 80 km/h". Inoltre, dall'inizio dell'incendio l'altro ieri, le fiamme hanno bruciato 53 abitazioni e un campeggio ma "l'azione indomita dei vigili del fuoco ha permesso di salvare 2.000 case''. Secondo la prefettura, ''la mobilitazione dei soccorsi continua con 1.000 vigili del fuoco impegnati e 260 mezzi terrestri". Oltre che 4 Canadair, 2 Dash, 3 Air Tractor e 2 elicotteri per il rilascio d'acqua. Nella lotta contro le fiamme, 42 pompieri feriti hanno ricevuto assistenza medica sul posto, nove altri sono stati ricoverati in condizioni di ''urgenza relativa". (ANSA).