(ANSA) - SYDNEY, 08 OTT - La Commissione australiana per l'informazione ha avviato un'inchiesta sulla raccolta e conservazione di dati personali attraverso occhiali connessi di basso prezzo Anko, dotati dell'applicazione HeyCyan, prodotti in Cina dalla ditta Shenzhen Qingchen. "In assenza di risposta della Shenzhen Qingchen alle richieste preliminari della Commissione, non abbiamo la garanzia che l'impresa protegga i dati personali degli australiani, come esigono le norme del Privacy Act", ha dichiarato la commissaria per la protezione della vita privata Carly Kind. "Questo silenzio solleva inquietudine riguardo elle pratiche, procedure e sistemi dell'ente per proteggere le informazioni personali che detiene", ha aggiunto. La commissaria ha esortato i commercianti alla prudenza. "Tenendo conto dei rischi specifici che la Commissione ha identificato riguardo all'applicazione HeyCyan, invitiamo i dettaglianti interessati a domandarsi se sia appropriato continua a commercializzare queste apparecchiature". Gli occhiali in questione possono riprendere foto, video, trasmettere messaggi, tradurre testi e anche interagire con robot conversazionali utilizzando l'intelligenza artificiale. In diversi paesi si sono sollevate voci contro le minacce alla vita privata resse possibili da tali oggetti, specialmente filmati di donne e pubblicate in linea senza il loro consenso. Il governo norvegese ha dichiarato in ottobre di voler sospendere l'utilizzo di tali occhiali in determinati spazi pubblici. In Francia, il gruppo per la difesa dei minori e-Enfance ha indicato in settembre di aver ricevuto venti segnalazioni di donne filmate senza il loro consenso, nella maggior parte dei casi a mezzo di occhiali Meta. (ANSA).