(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Una persona è morta e altre sono rimaste ferite in seguito a un incidente su una montagna russa in un parco di Six Flags nello stato americano della Georgia. Lo riporta la Bbc, ricordando che l'incidente giunge dopo che solo poche settimane fa, il colosso dei parchi divertimenti del Nord America ha annunciato la chiusura delle popolari montagne russe X2 del suo parco nel sud della California, a seguito delle segnalazioni di oltre 100 persone che hanno riportato lesioni cerebrali causate dall'attrazione. Il Dipartimento di Polizia della Contea di Cobb sta indagando sull'incidente mortale avvenuto al Six Flags Over Georgia, a circa 24 km (15 miglia) da Atlanta. Non è stata specificata quale fosse l'attrazione coinvolta, ma le riprese aeree degli elicotteri dei notiziari hanno mostrato la montagna russa "Goliath" ferma a metà percorso, con gli addetti intenti ad aiutare i passeggeri a scendere. Testimoni sotto shock hanno riferito ai media locali di aver visto un uomo sbalzato fuori dall'attrazione; la polizia ha confermato che le informazioni preliminari indicano che la dinamica è stata proprio questa. La Six Flags ha annunciato la chiusura temporanea, a scopo precauzionale, di nove attrazioni nei suoi parchi tra Stati Uniti e Canada. La società si è detta "profondamente addolorata per l'incidente occorso oggi a un visitatore nel nostro parco. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai cari della vittima". Gli agenti in servizio presso il parco hanno ritrovato l'uomo - identificato come Hassan Jihad Ibn Kariem, 42 anni, residente ad Atlanta - sotto la struttura dell'attrazione; non dava segni di vita e non respirava. "Le informazioni preliminari raccolte tramite le testimonianze e i colloqui con i dipendenti indicano che Kariem è stato sbalzato fuori dall'attrazione e ha urtato altri passeggeri prima di cadere sotto la struttura", ha dichiarato la polizia in un comunicato. (ANSA).