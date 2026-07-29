(ANSA) - VICENZA, 29 LUG - E' indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale di Enego (Vicenza) che aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la premier Giorgia Meloni. I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa (Vicenza) hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Lo rende noto la Procura della repubblica di Vicenza. (ANSA).