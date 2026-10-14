(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Hanno confessato i due minorenni, passeggeri della minicar nera a Roma, accusati di sei aggressioni nella Capitale. I due ragazzi hanno ammesso i fatti durante l'interrogatorio in caserma nella notte da parte del pm di Roma. Entrambi sono stati denunciati. A loro gli investigatori erano risaliti dopo aver individuato la minicar , che è stata sequestrata dai carabinieri e dalla polizia locale. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. (ANSA).